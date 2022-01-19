Студентов НГУ выгнали из вуза и общежитий из-за сообщений о минировании

Фото предоставлены студентом НГУ
19 января студентов Новосибирского государственного университета (НГУ) эвакуировали из вуза и общежитий из-за сообщений о минировании.
Многие образовательные учреждения Новосибирска 19 января получили сообщения о минировании. В их число вошёл Новосибирский государственный университет (НГУ).
После поступления информации о потенциальной угрозе в одном из учебных корпусов из вуза и общежитий эвакуировали всех студентов и работников. Доступ в помещения закрыли до 14:00.
«Нам сказали, что эвакуированы все общежития, студентов собирают возле спорткомплекса и гонят на стадион. Коменданты общежитий в целесообразности эвакуации сомневаются», — цитирует «АиФ-Новосибирск» одного из учащихся.
Напомним, в антитеррористической комиссии Новосибирской области ранее заявили, что по факту сообщений о минировании проводятся проверки, отправители разыскиваются.
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