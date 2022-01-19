Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Студентов НГУ выгнали из вуза и общежитий из-за сообщений о минировании

Фото Студентов НГУ выгнали из вуза и общежитий из-за сообщений о минировании
Фото Студентов НГУ выгнали из вуза и общежитий из-за сообщений о минировании

Фото предоставлены студентом НГУ

19 января студентов Новосибирского государственного университета (НГУ) эвакуировали из вуза и общежитий из-за сообщений о минировании.

Многие образовательные учреждения Новосибирска 19 января получили сообщения о минировании. В их число вошёл Новосибирский государственный университет (НГУ).

После поступления информации о потенциальной угрозе в одном из учебных корпусов из вуза и общежитий эвакуировали всех студентов и работников. Доступ в помещения закрыли до 14:00.

«Нам сказали, что эвакуированы все общежития, студентов собирают возле спорткомплекса и гонят на стадион. Коменданты общежитий в целесообразности эвакуации сомневаются», — цитирует «АиФ-Новосибирск» одного из учащихся.

Фото Студентов НГУ выгнали из вуза и общежитий из-за сообщений о минировании 2

Напомним, в антитеррористической комиссии Новосибирской области ранее заявили, что по факту сообщений о минировании проводятся проверки, отправители разыскиваются.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

эвакуация
студенты
НГУ
Новосибирск
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19614
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
12969
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
11800
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
11469
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
10897
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
7219
«Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января
6748
В России у 780 человек подтвердился «омикрон» – карта заражений новым штаммом