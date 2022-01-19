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общество

Учёные выявили гены потери обоняния при заражении COVID-19

Фото Учёные выявили гены потери обоняния при заражении COVID-19
Фото Учёные выявили гены потери обоняния при заражении COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Коронавирус может вызвать мутации в генах человеческого организма, которые влияют на функции обонятельных рецепторов.

Американские учёные и генетики нашли гены, которые отвечают за потерю обоняния у пациентов с COVID-19. Как пишет сайт Online47, это следует из статьи в научном журнале Nature Genetics.

При заболевании коронавирусом у пациентов примерно на четвёртый день исчезают запахи. Оказалось, что вирус SARS-CoV-2 вызывает мутации в генах UGT2A1 и UGT2A2 – они могут воздействовать на функции обонятельных рецепторов. Поэтому при атаке коронавируса обоняние начинает работать неправильно. Согласно имеющейся статистике, с такой проблемой сталкиваются до 68 % заражённых.

Однако учёные заявили, что потеря обоняния не связана со степенью тяжести болезни. Пациент может иметь трудности с запахами, даже если перенесёт COVID-19 в бессимптомной форме. Кроме того, есть случаи, когда у пациента с коронавирусом не мутировали указанные гены.

В исследовании американских учёных участвовали порядка 70 тысяч добровольцев, из них 50 жаловались на потерю вкусов и запахов. Теперь учёные пытаются подробнее изучить данный феномен, чтобы в будущем защитить людей от этого побочного эффекта.

Напомним, в 260 км от Новосибирска выявили первые случаи заражения «омикрон»-штаммом.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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