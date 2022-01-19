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«Ушел за хлебушком и не вернулся»: появились подробности исчезновения 10-летнего мальчика в Новосибирске

Фото «Ушел за хлебушком и не вернулся»: появились подробности исчезновения 10-летнего мальчика в Новосибирске
Фото «Ушел за хлебушком и не вернулся»: появились подробности исчезновения 10-летнего мальчика в Новосибирске

Vk.com / lizaalert_novosib

В Новосибирске пропал 10-летний мальчик. Его ищут волонтеры и полиция.

В Советском районе Новосибирска больше суток назад пропал 10-летний Роман Шмаков. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» рассказали Сиб.фм подробности исчезновения ребенка.

Вчера 10-летний учащийся одной из новосибирских школ ушел из дома в Советском районе города за продуктами и больше не вернулся. Семья мальчика переехала в этот района буквально пару месяцев назад, ребенок начал ходить в новую школу. Ранее родители мальчика уже заявляли в полицию о пропаже ребенка, тогда правоохранителям удалось быстро разыскать мальчика.

Несмотря на то, что волонтерам известна склонность мальчика к бродяжничеству, зимнее время и длительное отсутствие малолетнего ребенка не внушают оптимизма. Сейчас поисковики изучают местность, отсматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают близкий круг общении ребенка.

Всех, кто что-то знает о Романе, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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