В Новосибирске 11-летний мальчик отравился после курения электронной сигареты

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске четвероклассник попал в больницу с отравлением после того, как покурил вейп.

В Новосибирске 11-летнего мальчика госпитализировали в больницу после того, как он покурил электронную сигарету. На данный момент неизвестно вещество, которое вызвало такую реакцию организма. СУ СКР по региону организовало доследственную проверку по данному факту.

По предварительным данным, инцидент произошёл 17 января на остановке «Улица Одоевского» в Первомайском районе. 11-летнему мальчику неожиданно стало плохо после того, как он покурил электронную сигарету. Ребёнку вызвали скорую прохожие – сначала его госпитализировали, а после перевели на домашнее лечение.

Следователи изъяли электронную сигарету, а жидкость оттуда отправили на химическую экспертизу. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в Новосибирске начали разыскивать педофила, который пристаёт к школьницам рядом с лифтами. Следственный комитет опубликовал фотографии предполагаемого преступника – мужчина попал на запись камеры видеонаблюдения в подъезде.