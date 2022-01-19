Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске 11-летний мальчик отравился после курения электронной сигареты

Фото В Новосибирске 11-летний мальчик отравился после курения электронной сигареты
Фото В Новосибирске 11-летний мальчик отравился после курения электронной сигареты

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске четвероклассник попал в больницу с отравлением после того, как покурил вейп.

В Новосибирске 11-летнего мальчика госпитализировали в больницу после того, как он покурил электронную сигарету. На данный момент неизвестно вещество, которое вызвало такую реакцию организма. СУ СКР по региону организовало доследственную проверку по данному факту.

По предварительным данным, инцидент произошёл 17 января на остановке «Улица Одоевского» в Первомайском районе. 11-летнему мальчику неожиданно стало плохо после того, как он покурил электронную сигарету. Ребёнку вызвали скорую прохожие – сначала его госпитализировали, а после перевели на домашнее лечение.

Следователи изъяли электронную сигарету, а жидкость оттуда отправили на химическую экспертизу. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в Новосибирске начали разыскивать педофила, который пристаёт к школьницам рядом с лифтами. Следственный комитет опубликовал фотографии предполагаемого преступника – мужчина попал на запись камеры видеонаблюдения в подъезде.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19679
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
13037
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
11864
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
11532
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
11007
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
7353
«Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января
6810
В России у 780 человек подтвердился «омикрон» – карта заражений новым штаммом