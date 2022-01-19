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общество

В Новосибирске прекратили поиски пропавшего в Советском районе 10-летнего мальчика

Фото В Новосибирске прекратили поиски пропавшего в Советском районе 10-летнего мальчика
Фото В Новосибирске прекратили поиски пропавшего в Советском районе 10-летнего мальчика

Фото из группы отделения ПСО «ЛизаАлерт» в Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

10-летнего мальчика, пропавшего 17 января в Новосибирске, нашли живым.

Поиски 10-летнего мальчика, который пропал в Советском районе Новосибирска 17 января, завершены. Ребёнок найден живым, сообщили в отделении поисково-спасательного отряда (ПСО) «ЛизаАлерт» в Новосибирской области.

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, распространял информацию в Сети, делал репосты», — говорится в публикации в группе ПСО в социальной сети «ВКонтакте».

Где был обнаружен пропавший, не уточняется.

Напомним, Сиб.фм ранее писал, что ученик четвёртого класса исчез после того, как вышел из дома за продуктами, Советский район для него новый (мальчик переехал с семьёй буквально пару месяцев назад).

Ранее школьник уже терялся. Родители обращались в полицию, и его быстро находили.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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