В Новосибирске задержали мужчину за домогательство школьницы в подъезде

Фото СУ СКР по Новосибирской области

В начале января в Заельцовском районе Новосибирска неизвестный мужчина приставал к школьнице в подъезде дома.

В Новосибирске задержали мужчину, который домогался несовершеннолетних девочек в подъездах. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении подростков. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Задержанным оказался 40-летний житель Заельцовского района. Известно, что вечером 11 января он находился вместе с несовершеннолетней девочкой в подъезде дома, где совершил в отношении неё «преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности». После этого неизвестному удалось скрыться, однако его объявили в розыск – он попал на запись камеры видеонаблюдения.

Установить личность мужчины удалось благодаря следователям-криминалистам и сотрудникам полиции. Они просмотрели записи с камер видеонаблюдения и смогли установить возможные передвижения фигуранта дела. Сегодня, 19 января, правоохранители задержали мужчину.

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»). Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

На данный момент следователи собирают доказательную базу по делу. В ближайшее время решится вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

Напомним, ранее в Новосибирске мужчина домогался двух девочек у железнодорожных путей.