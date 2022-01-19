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В России выявили максимум заболевших COVID-19 за сутки с 27 ноября

Фото В России выявили максимум заболевших COVID-19 за сутки с 27 ноября
Фото В России выявили максимум заболевших COVID-19 за сутки с 27 ноября

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в России выявили 33 899 случаев коронавируса, сообщил 19 января федеральный оперативный штаб. Ранее более 33 тысяч заболевших в последний раз регистрировали 27 ноября 2021 года.

19 января в России впервые с 27 ноября 2021 года за сутки выявили более 33 тысяч случаев COVID-19. По данным оперативного штаба, диагноз «коронавирусная инфекция нового типа» подтвердился у 33 899 человек. Общее число заражений в стране достигло 10 899 411.

Справиться с инфекцией смогли 9 925 855 россиян, в том числе 22 920 за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 029 130 пациентов, пишет sova.info.

Напомним, что ранее стало известно о выявлении «омикрон»-штамма ещё в одном российском регионе. Первый случай заражения зарегистрировали в Томской области.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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коронавирус
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