Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Зарплаты в Новосибирске вырастут на 5 % в 2022 году

Фото Зарплаты в Новосибирске вырастут на 5 % в 2022 году
Фото Зарплаты в Новосибирске вырастут на 5 % в 2022 году

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов

Эксперты hh.ru выяснили, что рассчитывать на солидный рост зарплат в 2022 году в Новосибирске не стоит: увеличение выплат планируется в районе 5 %.

Аналитики сервиса hh.ru провели опрос работодателей на темы планируемого повышения зарплат сотрудникам в 2022 году. Выяснилось, что вопросом увеличения выплат займутся около 90 % компаний. При этом в первую очередь повышением зарплат займутся крупные организации.

Опрос работодателей показал, что в январе на рост зарплат могут рассчитывать сотрудники 16,7 % компаний, в феврале – 8,3 %, в марте – 5,6 %. В целом в первом квартале вопрос об увеличении выплат поднимут 13,9 % компаний.

Однако на большой рост зарплат в 2022 году рассчитывать не стоит, заявили аналитики. По их словам, новосибирские компании готовы увеличить выплаты своим сотрудникам в среднем на 5 %.

Напомним, ранее аналитики hh.ru выяснили, что по результатам 2021 года зарплата на некоторые должности в Новосибирске выросла на 20-25 %. Больше всех работодатели были готовы платить представителям сферы высшего менеджмента – 64,7 тысячи рублей, специалисты по добыче сырья могут рассчитывать на 61,1 тысячи рублей в месяц, кадры из автобизнеса стали зарабатывать от 57 тысяч рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19479
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
12820
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
11664
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
11330
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
10626
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
6992
«Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января
6693
В Новосибирск 22 января придёт похолодание до -22 градусов