Зарплаты в Новосибирске вырастут на 5 % в 2022 году

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Эксперты hh.ru выяснили, что рассчитывать на солидный рост зарплат в 2022 году в Новосибирске не стоит: увеличение выплат планируется в районе 5 %.

Аналитики сервиса hh.ru провели опрос работодателей на темы планируемого повышения зарплат сотрудникам в 2022 году. Выяснилось, что вопросом увеличения выплат займутся около 90 % компаний. При этом в первую очередь повышением зарплат займутся крупные организации.

Опрос работодателей показал, что в январе на рост зарплат могут рассчитывать сотрудники 16,7 % компаний, в феврале – 8,3 %, в марте – 5,6 %. В целом в первом квартале вопрос об увеличении выплат поднимут 13,9 % компаний.

Однако на большой рост зарплат в 2022 году рассчитывать не стоит, заявили аналитики. По их словам, новосибирские компании готовы увеличить выплаты своим сотрудникам в среднем на 5 %.

Напомним, ранее аналитики hh.ru выяснили, что по результатам 2021 года зарплата на некоторые должности в Новосибирске выросла на 20-25 %. Больше всех работодатели были готовы платить представителям сферы высшего менеджмента – 64,7 тысячи рублей, специалисты по добыче сырья могут рассчитывать на 61,1 тысячи рублей в месяц, кадры из автобизнеса стали зарабатывать от 57 тысяч рублей.