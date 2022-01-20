В 7 раз заразнее «дельты»: названы симптомы «омикрон»-штамма, при которых нужно вызывать скорую

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Новый штамм коронавируса «омикрон» в 7 раз заразнее прежних вариантов, предупреждает Роспотребнадзор. Симптомы «омикрона» очень похожи на ОРВИ: слабость, температура выше 38° С, головные боли, возможно «колючее першение» в горле. Человек становится переносчиком COVID-19 уже через сутки после инфицирования.

Об опасности стремительного распространения штамма коронавируса «омикрон» предупреждает Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

«Штамм «омикрон» передаётся в 7 раз быстрее, по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта». Человек, заболевший штаммом «омикрон», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования», – сказано на официальном сайте ведомства.

Симптомы «омикрона» не особо отличаются от симптомов сезонного ОРВИ.

«В отличие от симптомов, вызываемых «дельта»-штаммом, при заражении «омикроном» сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения. Симптомы, в целом, больше похожи на те, которые бывают при известных нам сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов Цельсия, иногда и выше,

ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела,

а у детей – высыпания», – предупреждает Роспотребнадзор.

Царапающее ощущение в горле может быть отличительным признаком «омикрона» от других штаммов коронавируса.

«Пациент сообщил, что испытывает не совсем боль в горле – скорее першение, царапанье. Он назвал это чувство «колючим», – сообщала председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелика Кутзи.

Большинство заболевших переносят инфекцию в лёгкой форме. Однако особенности нового варианта вируса дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие, предупреждает Роспотребнадзор.

У специалистов есть надежда, что процент смертности от COVID-19 заражённых «омикроном» будет ниже, чем от варианта «дельта».

«Трудно найти такой путь эволюции для варианта «дельта», при котором он будет ещё более агрессивным.

И более сильного варианта уже не должно быть», – рассказал в интервью РБК известный вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

Привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы новым штаммом «омикрон», но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция.

Напомним, какие вакцины сохраняют эффективность против «омикрона», по мнению учёных.