Экс-чиновника мэрии Новосибирска Лобыню начали судить по делу о взятках и отмывании денег

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Бывший председатель комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня предстал перед судом в Дзержинском районе.

20 января в Дзержинском суде Новосибирска прошло первое заседание по делу экс-председателя комитета рекламы мэрии Дмитрия Лобыни. Бывшего чиновника обвиняют во взяточничестве, отмывании денег и незаконном предпринимательстве, сообщает пресс-служба Дзержинского суда.

По версии следствия, на протяжении двух лет Лобыня, занимая должность в мэрии Новосибирска, параллельно занимался незаконной предпринимательской деятельностью: в период с 2018 по 2020 гг. он «незаконно, через доверенное лицо, участвовал в управлении коммерческой организацией, а также получил денежные средства, перечисленные на расчётный счёт этой организации, и распорядился ими по своему усмотрению».

Также силовики полагают, что в 2019 году Лобыня получил взятки на сумму 899 тысяч рублей. В деле содержится информация о девяти эпизодах получения взяток. Об одном из них в июне 2021 года сообщали следователи. По их словам, 14 сентября 2020 года к Дмитрию Лобыне обратилась представитель одной из коммерческих организаций. Она подала заявление о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, которые не соответствовали нормам. За положительное решение чиновник запросил 200 000 рублей, деньги попросил перечислить на расчётный счёт своей подконтрольной организации. Получив средства, глава комитета подписал разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В 2020 году, полагают следователи, Лобыня попытался легализовать 420 тысяч рублей, полученных преступным путём.

В настоящее время Дмитрий Лобыня находится на свободе. С момента своего задержания в сентябре 2020 года он провёл в следственном изоляторе больше года. В ноябре 2021 года ему изменили меру пресечения.