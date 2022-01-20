Глава Следкома поручил проверить «минирование» школ в Новосибирске

Pixabay.com

Глава Следкома Бастрыкин поручил проверить «минирование» новосибирских школ.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить «минирование» школ в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

В среду, 19 января, по Новосибирску прокатилась волна лжеминирований. Неизвестные заявили о минировании десятков общеобразовательных организаций, а также детских садов и вузов. В антитеррористической комиссии Новосибирской области отметили, что проводят проверки по всем сообщениям о минировании. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Сиб.фм публиковал содержание писем о «минировании» школ и вузов в Новосибирске.