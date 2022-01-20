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Главный вакцинолог Новосибирской области Ивлева рассказала о прививке от COVID-19 для детей

Фото Главный вакцинолог Новосибирской области Ивлева рассказала о прививке от COVID-19 для детей
Фото Главный вакцинолог Новосибирской области Ивлева рассказала о прививке от COVID-19 для детей

Фото с сайта pixabay.com

Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Минздрава региона Татьяна Ивлева объяснила, каким образом будет проходить вакцинация детей от коронавирусной инфекции.

В конце 2021 года вакцинацию от коронавируса внесли в национальный календарь прививок. Прививки с использованием «Спутника М» — препарата для детей от 12 до 17 лет — в школах Новосибирска ожидаются этой весной. Главный вакцинолог региона Татьяна Ивлева прокомментировала вакцинацию школьников.

По словам специалиста по иммунопрофилактике, на данный момент нет чёткого алгоритма вакцинации подростков. Они будут определены после поставки препарата в Новосибирскую область, когда будут понятны её объёмы.

«Все технические вопросы достаточно быстро решатся, и тогда людям можно будет рассказывать, как всё это происходит», — сообщила Татьяна Ивлева.

Медик уверена: прививать детей от COVID-19 необходимо. В текущее время именно эта категория подвержена заражению сильнее остальных.

«В любом возрасте, даже старше 15 лет, нужно будет согласие одного из родителей. И это прописано в новом календаре прививок, который вступил в силу 31 декабря. Там включена вакцинация подростков 12–17 лет против коронавируса, но в порядке проведения вакцинации чётко написано, что вакцинация в этом возрасте проводится только при добровольном согласии одного из родителей», — отметила вакцинолог.

Ивлева подчеркнула: родителям не следует переживать, что 16-летний подросток сможет сделать прививку самостоятельно. Добровольность и согласие одного из родителей на вакцинацию ребёнка закреплены во всех нормативных документах.

Напомним, в региональном Минздраве рекомендуют людям старше 65 пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции в первую очередь.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Новосибирская область
вакцина
вакцинация
прививка
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