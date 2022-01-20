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общество

Полицейские в Новосибирске изъяли партию наркотиков на 110 млн рублей

Фото Полицейские в Новосибирске изъяли партию наркотиков на 110 млн рублей
Фото Полицейские в Новосибирске изъяли партию наркотиков на 110 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой МВД по Новосибирской области

Больше 55 кг наркотических веществ конфисковали у новосибирских наркоторговцев.

20 января сотрудники МВД Новосибирской области завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении 11 человек, обвиняемых в покушении на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.

Фото Полицейские в Новосибирске изъяли партию наркотиков на 110 млн рублей 2

Как было установлено во время расследования, с апреля 2020-го по февраль 2021 года предполагаемые участники преступного сообщества ввезли в Новосибирск более 55 кг МДМА, амфетамина и солевых наркотиков. «Этого количества могло хватить для производства полумиллиона разовых доз, стоимость которых по ценам черного рынка составляет порядка 110 миллионов рублей», — прокомментировала Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Известно, что оптовые партии наркотических веществ доставляли на территорию города с помощью транспортных компаний: их скрывали в автомобилях, мебели и бытовой технике. «29 кг синтетических наркотиков полицейские извлекли из тайников, оборудованных под полом подержанной иномарки. В другом случае килограмм амфетамина прислали внутри аудиосистемы», — уточняется на сайте регионального МВД.

Фото Полицейские в Новосибирске изъяли партию наркотиков на 110 млн рублей 3

Привезённый товар фигуранты хранили в съёмных квартирах и арендованных гаражах, где фасовали его на более мелкие партии, после чего распространяли по Новосибирской области, Хабаровскому и Приморскому краю.

Отмечается, что документально зафиксировано 19 эпизодов противоправной деятельности.

В настоящее время предполагаемые участники преступной схемы задержаны, а уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в декабре 2021 года на Сиб.фм рассказали, каким образом новосибирцы становятся наркокурьерами.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
наркотики
МВД
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