«Навсегда уйдут из царства живых»: сибирская ведьма Елена Голунова шокировала предсказанием на 2022 год

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Известная ведьма из Сибири Елена Голунова сделала неожиданный прогноз, в котором сказала о том, что человечеству предстоит пройти такие испытания, с которыми ранее мир ещё не сталкивался.

«Провал приведёт к гибели десятков людей. Те, кто услышит сказанное и рассмотрит знаки Вселенной, получит шанс на спасение и продолжит свой путь в этом мире. А те, кто решит пренебречь и безответственно подойдёт к проблеме, рискует уже навсегда отойти из царства живых», — сказала Голунова.

Экстрасенс пояснила, что она часто общается с духами — по делу профессии. И колдунья, на постоянной основе контактирует с потусторонним миром, поэтом довольно редко может найти минуту, даже чтобы пообщаться с журналистами. Возможно, что Елена живет на два мира — бывает, пообщается с духами, а потом уже переключится и на людей.

О каком именно испытании и трудностях идёт речь, Голунова говорить не стала. Однако и этого хватило, чтобы взволновать пользователей интернета, которые явно взбудоражены неясным и туманным пророчеством, которое можно пережить лишь поверив в силу Вселенной.

Напомним, что другой участник шоу «Битва Экстрасенсов»» Зираддин Рзаев предсказал череду тяжёлых событий, которые будут связаны с коронавирусом, а точнее, с вакциной, которая будет активно распространяться в нынешнем году. Из-за этого пострадают многие страны мира, в том числе и Россия. Если продолжать тему пандемии коронавируса, то Зираддин заявил, что она закончится к осени 2022 года.

Что касается международных отношений, согласно предсказаниям азербайджанского экстрасенса, в следующем году многие страны столкнуться с конфликтами политических недругов. Политическая ситуация будет очень напряжённой, и будут возможны даже вооружённые конфликты. Так, Ближний Восток ближе к концу весны будет в огне.

А политическая ситуация в России будет такой же напряжённой, как и в соседних странах, но основное количество проблем будет исходить изнутри. Внутренние конфликты выйдут за границы страны, поэтому правительству необходимо быть внимательнее и предусмотрительнее. Также Россию ждут природные катаклизмы, от которых пострадают много людей. Экономика будет ухудшаться, но не достигнет пика обострения ситуации.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что было рассекречено последнее предсказание ясновидящей Ванги на 2022 год. Экстрасенс сделал пугающее предсказание о том, когда закончится коронавирус, а также какая болезнь ждёт нас в 2048 году.