Ни с чем не спутать: врачи назвали пять главных симптомов «омикрона»

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Сильная усталость, ломота в теле, головная боль, першение в горле – всё это симптомы заражения новым штаммом «омикрон». Как известно, новая мутация в 4,2 раза заразнее предыдущих вариантов коронавируса и имеет короткий инкубационный период 3-6 дней. Чем отличается новый штамм от предыдущего и как себя проявляет новый вирус – в материале Сиб.фм.

Роспотребнадзор сообщил о том, что в отличие от симптомов, вызываемых штаммом «дельта», при заражении «омикроном» людей больше всего беспокоит слабость и головные боли, однако намного реже пропадает обоняние и меняются вкусовые ощущения.

«Симптомы в целом больше похожи на те, которые бывают при известных нам сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов Цельсия, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания», – уточнил Роспотребнадзор.

Ранее, профессор НГУ, вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал о главных симптомах заражения новым штаммом «Омикрон».

Среди них сильная усталость, ломота в теле, сильная или пульсирующая головная боль, першение в горле. Болезнь протекает практически без кашля, но бывает и с ним, жидкие выделения из носа – самый необычный симптом для прошлых штаммов COVID-19 считается частое чихание.

Одним из опасений учёных стало то, что вакцина может быть неэффективной против новой мутации. Так как модифицированные шипы вируса способствует тому, что коронавирус проникает через мембрану клетки человека и начинает размножаться. На спайк-белок нацелены все существующие вакцины. В «омикроне» обнаружены 32 мутации в короне.

Медики ЮАР наблюдали лёгкую форма заболевания у заболевших «омикроном». Это значимо отличает «омикрон» от штамма «дельта», в разы увеличившего число смертей от коронавируса в России летом и осенью 2021 года.

Сергей Нетёсов считает, что «омикрон» слабо исследован. «Данные по «омикрону» противоречивые, инфекция вроде бы более мягкая, но всё-таки у вакцинированных она встречается реже.

У специалистов существует надежда на то, что развитие коронавируса в направлении увеличения агрессивности прекратится.

«Трудно найти такой путь эволюции для варианта «дельта», при котором он будет ещё более агрессивным. Я думаю, что самые радикальные изменения уже произошли и более сильного варианта уже не должно быть», – сказал Сергей Нетёсов.

Кроме того, другой вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков считает, что «Омикрон»- штамм может стать живой вакциной.

«То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», – говорит учёный в беседе с URA.RU.

Ранее, Сиб.фм писал о том, какая вакцина «Спутник V» или «Спутник Лайт» защитит от штамма «омикрон». При каком уровне антител можно не делать прививку от COVID-19 в 2022 году, а также как получить QR-код на полгода и на год.