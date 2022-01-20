Новосибирский сенатор Владимир Городецкий ревакцинировался от COVID-19

Фото Густаво Зырянова

Сенатор Совета Федерации Владимир Городецкий 20 января повторно привился от коронавируса в Новосибирске в рамках ревакцинации госслужащих.

В Государственном Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов войн в этот четверг, 20 января, проводят ревакцинацию госслужащих от коронавируса. Одним из тех, кто c утра привился повторно, стал сенатор Совета Федерации Владимир Городецкий. Первичную вакцинацию он прошёл в июле 2021 года «Спутником V».

«Практика последних месяцев показала, что привитые легче переносят инфекцию и среди них почти нет летальности. Думаю, это главный аргумент, который должен сподвигнуть к вакцинации», — ответил сенатор на вопрос о том, почему прививаться необходимо.

Городецкий также добавил, что после иммунизации чувствует себя увереннее, и рекомендовал пройти её всем новосибирцам.

Напомним, что новосибирский Минздрав недавно определил порядок ревакцинации жителей. В число тех, кому проходить её рекомендовано в первую очередь, вошли лица пожилого возраста.