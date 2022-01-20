Замглавы УФССП в Новосибирске Кириллову отправили под домашний арест по делу о взятке

Фото Сиб.фм, с сайта УФССП по Новосибирской области

Заместителя руководителя новосибирского управления службы судебных приставов Елену Кириллову отправили под домашний арест из-за обвинений в получении взятки.

Центральный суд Новосибирска отправил под домашний арест замглавы Управления ФССП по Новосибирской области Елену Кириллову, которую силовики обвинили в получении взятки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента в Новосибирской области.

Мера пресечения была избрана на 1 месяц 27 суток, то есть под домашним арестом женщина пробудет до 17 марта 2022 года. В сообщении также говорится, что в отношении Кирилловой было возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом.

О задержании Елены Кирилловой стало известно утром 20 января. По версии следствия, в 2018 году обвиняемая, которая на тот момент занимала должность начальника отдела ФССП по Ленинскому району Новосибирска, поспособствовала выезду за рубеж должнику, который по исполнительному листу задолжал около 6 миллионов рублей. За свои услуги Кириллова якобы получила вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Новосибирске назвали самую большую взятку 2021 года.