Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

Замглавы УФССП в Новосибирске Кириллову отправили под домашний арест по делу о взятке

Фото Замглавы УФССП в Новосибирске Кириллову отправили под домашний арест по делу о взятке
Фото Замглавы УФССП в Новосибирске Кириллову отправили под домашний арест по делу о взятке

Фото Сиб.фм, с сайта УФССП по Новосибирской области

Заместителя руководителя новосибирского управления службы судебных приставов Елену Кириллову отправили под домашний арест из-за обвинений в получении взятки.

Центральный суд Новосибирска отправил под домашний арест замглавы Управления ФССП по Новосибирской области Елену Кириллову, которую силовики обвинили в получении взятки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента в Новосибирской области.

Фото Замглавы УФССП в Новосибирске Кириллову отправили под домашний арест по делу о взятке 2

Мера пресечения была избрана на 1 месяц 27 суток, то есть под домашним арестом женщина пробудет до 17 марта 2022 года. В сообщении также говорится, что в отношении Кирилловой было возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом.

О задержании Елены Кирилловой стало известно утром 20 января. По версии следствия, в 2018 году обвиняемая, которая на тот момент занимала должность начальника отдела ФССП по Ленинскому району Новосибирска, поспособствовала выезду за рубеж должнику, который по исполнительному листу задолжал около 6 миллионов рублей. За свои услуги Кириллова якобы получила вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Новосибирске назвали самую большую взятку 2021 года.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20361
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
13771
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
12527
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
12203
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
11862
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
7785
«Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января
7488
В России у 780 человек подтвердился «омикрон» – карта заражений новым штаммом