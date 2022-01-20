Отец первоклассницы из Новосибирска возмутился 40-минутной эвакуацией школьников из-за «минирования»

Фото pixabay.com

Житель Новосибирска Евгений Пятковский раскритиковал проведение эвакуации в школе, где учится его дочь. По словам мужчины, после сообщения о «минировании» 19 января детей выводили на улицу в течение 40 минут.

Утром 19 января из-за сообщения о минировании во многих школах Новосибирска прошли эвакуации. Здания учебных заведений начали обследовать на предмет наличия взрывных устройств, но ничего не нашли. Учебный процесс был восстановлен.

То, что всё завершилось благополучно, — большая удача. Но если бы угроза была реальной, то родителям, скорее всего, пришлось бы заказывать сотни маленьких гробов. Такое мнение высказал новосибирец Евгений Пятковский, комментируя произошедшее на своей странице в Facebook.

Дочь Пятковского учится в первом классе одной из местных школ, которая в среду тоже была эвакуирована. По его словам, после сообщения о минировании детей выводили на улицу 40 минут.

«Максимальное время эвакуации — шесть минут. Не 20, и уж тем более не 40!» — отметил сибиряк в посте.

При этом в здании не работала сирена, других сигналов тревоги тоже не было. Три человека в форме почему-то стояли за забором и в эвакуации участия не принимали, пожарные отсутствовали, продолжил Пятковский.

«Почему при учебной эвакуации осенью детей вывели за забор школы, а при реальной угрозе оставили в школе? Или при проверяющих другие правила? Почему силовики стояли за забором? Почему не было пожарных?» — задался вопросами мужчина.

По мнению Пятковского, такой подход, при котором все полагаются на авось, однажды «доведёт страну».

Напомним, что сообщение о минировании 19 января было распространено не только по школам, но и по вузам. Автор угрожал отомстить, забрав «самое дорогое».