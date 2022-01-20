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Появился прогноз погоды на февраль-2022 в Новосибирске

Фото Появился прогноз погоды на февраль-2022 в Новосибирске
Фото Появился прогноз погоды на февраль-2022 в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова

Популярные погодные сервисы дали предварительный прогноз на февраль-2022 в Новосибирске. Читайте подробности на Сиб.фм.

В конце зимы в Новосибирске не ожидается сильных морозов и снегопадов, свидетельствуют данные популярных погодных сервисов.

Gismeteo сообщает, что до 12-го числа днём в городе будет -13...-15 градусов, ночью -19.

Затем ожидается небольшое потепление: сначала в дневные часы прогнозируется около -10, а к концу месяца — до -7, пишет «АиФ-Новосибирск».

Обильные снегопады в конце зимы в Новосибирск не придут, считают синоптики. Небольшие осадки возможны 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23 и 26 февраля.

Фото Появился прогноз погоды на февраль-2022 в Новосибирске 2

Похожий прогноз даёт и другой известный метеосервис — «Яндекс.Погода». Там обещают температуру воздуха днём в районе -13...-16 градусов, ночью не более -18. Правда, солнечный день прогнозируют всего один — 17 февраля.

Фото Появился прогноз погоды на февраль-2022 в Новосибирске 3

Напомним, что в ближайшие дни в Новосибирске ожидаются морозы до -24. Самым холодным днём станет суббота, 22 января.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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погода
Новосибирск
февраль
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