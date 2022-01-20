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Пятая волна COVID-19, «омикрон» и вакцинация детей: брифинг оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирске

Фото Пятая волна COVID-19, «омикрон» и вакцинация детей: брифинг оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирске
Фото Пятая волна COVID-19, «омикрон» и вакцинация детей: брифинг оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова, видео ТК ОТС

20 января министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов расскажет о ситуации с коронавирусом в регионе.

Брифинг оперативного штаба по коронавирусу состоится 20 января в Новосибирске. О ситуации с заболеваемостью расскажет министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Ожидается, что глава ведомства даст оценку уровню заболеваемости COVID-19 в субъекте, а также сообщит о прогнозе развития эпидситуации. Не исключено, что в ходе брифинга член оперштаба расскажет о возможных случаях выявления «омикрон»-штамма коронавируса и готовности системы здравоохранения реагировать на новый вызов.

Начало брифинга запланировано на 16 часов по местному времени.

Перед началом мероприятия, пожалуйста, обновите страницу браузера для просмотра видео.

Напомним, 20 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что новый «омикрон»-штамм уже может циркулировать в регионе.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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