Пятая волна COVID-19, «омикрон» и вакцинация детей: брифинг оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова, видео ТК ОТС

20 января министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов расскажет о ситуации с коронавирусом в регионе.

Брифинг оперативного штаба по коронавирусу состоится 20 января в Новосибирске. О ситуации с заболеваемостью расскажет министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Ожидается, что глава ведомства даст оценку уровню заболеваемости COVID-19 в субъекте, а также сообщит о прогнозе развития эпидситуации. Не исключено, что в ходе брифинга член оперштаба расскажет о возможных случаях выявления «омикрон»-штамма коронавируса и готовности системы здравоохранения реагировать на новый вызов.

Начало брифинга запланировано на 16 часов по местному времени.

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Напомним, 20 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что новый «омикрон»-штамм уже может циркулировать в регионе.