Губернатор Травников допустил присутствие «омикрона» в Новосибирской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области

Случаи заражения «омикроном» в Новосибирской области формально не зарегистрированы, но, предположительно, в регионе он уже циркулирует, сообщил 20 января губернатор Андрей Травников.

«Омикрон»-штамм коронавируса не зарегистрирован Роспотребнадзором на территории Новосибирской области, но клиническая картина в регионе изменилась. Есть предположение, что новый вариант уже циркулирует среди жителей, сообщил 20 января губернатор Андрей Травников.

«По клинической картине наши медики говорят, что она уже поменялась, то есть очень много случаев с такими элементарными признаками ОРВИ при наличии положительного теста на COVID-19: насморк, заложенность носа, лёгкая боль в горле. По клинической картине мы полагаем, что циркуляция «омикрона» есть», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Результаты секвенирования в ближайшее время должен предоставить центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Дополнительные ограничительные меры в Новосибирской области пока вводить не планируется, подытожил глава региона.

Напомним, ранее о том, что «омикрон» уже появился в области, говорили новосибирские учёные Сергей Нетёсов и Сергей Седых. Однако официально случаи заражения этим штаммом зарегистрированы пока в четырёх сибирских регионах: Тыве, Хакасии, Красноярском крае и Томской области.