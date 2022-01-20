Ревакцинация в январе-2022: какая вакцина лучше от «омикрон»-штамма COVID-19

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Вакцинация защитит от тяжёлой формы заболевания ковидом в случае заражения штаммом «омикрон». Прививки «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны и против «омикрона», утверждает разработчик этих вакцин. А переболевшие «омикроном» получают выраженную «иммунную защиту» от коронавируса.

Штамм «омикрон» спровоцировал самое массовое заболевание в мире, но вакцинация защитит от тяжёлой формы заболевания, уверен главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро – Сибирь» Андрей Поздняков.

«Спасёт или не спасёт вакцинация от тяжёлой формы заболевания и летального исхода, вызванного данным штаммом? Ответ – да.

Уже понятно, что заболевание, вызванное «омикрон»-штаммом, является самым массовым во всём мире, но не так тяжело протекающим, как предыдущая версия ковида, вызванная «дельта»-штаммом», – прокомментировал врач для «АиФ-Новосибирск».

Фото Андрея Позднякова, предоставлено «Инвитро – Сибирь»

Векторные российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» сохраняют высокую эффективность против нового «омикрон»-штамма коронавируса, заявил 12 января директор центра им. Гамалеи Минздрава РФ (разработчик этих вакцин) Александр Гинцбург. «Остаётся та же самая рекомендация – вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через шесть месяцев», – сообщил Гинцбург.

Технология создания векторной вакцины «Спутник V» позволяет ей работать против разных штаммов коронавируса, в отличие от зарубежных мРНК-вакцин Pfizer и Moderna, утверждает Гинцбург.

«Ревакцинация пациентов «Спутником Лайт» даёт хорошую вирусную нейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма «омикрон», – заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, комментируя эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» против нового штамма.

Надежду, что сам «омикрон» сработает как естественная вакцина, высказывали и ранее некоторые специалисты. Иммунолог Андрей Поздняков отметил, что «омикроном» заражаются в том числе вакцинированные, но переносят его легко. Уже появились данные, что вакцинированные и впоследствии переболевшие коронавирусом, вызванным «омикроном», получают выраженную «иммунную защиту» от SARS-COV-2.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил работодателям переводить сотрудников на уделённую работу в связи с приближением пятой волны COVID-19.