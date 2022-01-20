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общество

Резервные места для больных COVID-19 развернули в Новосибирской области

Фото Резервные места для больных COVID-19 развернули в Новосибирской области
Фото Резервные места для больных COVID-19 развернули в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Резервный коечный фонд для пациентов с коронавирусом сформировали в регионе.

На 20 января в коронавирусных госпиталях области развёрнуто 4 135 коек, из которых 40% свободны. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на брифинге оперштаба.

Перепрофилирования медицинских учреждение в настоящее время не планируется. Тем не менее, ведётся работа по возможной мобилизации и оценка возможности дальнейшего перепрофилирования.

«За основу берем опыт третьей волны. Из особенностей: учитывая заболеваемость детского населения, которую мы видим на территории РФ, рассматриваем возможность развертывания дополнительного коечного фонда по оказанию медицинской помощи детям», —

уточнил Константин Хальзов.

По словам министра здравоохранения региона, меры по борьбе с пандемией и подготовка к пятой волне усиливаются. В ходе брифинга Хальзов ещё раз обратил внимание жителей на главное профилактическое мероприятие — вакцинацию от коронавирусной инфекции.

На 20 января 2022 года запас вакцины составляет больше 574 тысяч доз.

Как уточняется на сайте правительства Новосибирской области, сейчас функционирует 92 пункта вакцинации во всех взрослых поликлиниках города, а также во всех районах и городских округах региона. Отмечается готовность 35 мобильных пунктов и 98 мобильных прививочных бригад.

Напомним, по словам Константина Хальзова, на 20 января в Новосибирской области не выявлено заражение новым штаммом «омикрон».

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
Министерство здравоохранения НСО
Хальзов Константин
коронавирус
Ковид
госпиталь
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