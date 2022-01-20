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общество

Хальзов рассказал, как у жителей Новосибирска ищут «омикрон»-штамм

Фото Хальзов рассказал, как у жителей Новосибирска ищут «омикрон»-штамм
Фото Хальзов рассказал, как у жителей Новосибирска ищут «омикрон»-штамм

Фото Густаво Зырянова

В четверг, 20 января, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил о готовности региона к работе в условиях пятой волны коронавируса и лечению пациентов с новым «омикрон»-штаммом.

В Новосибирской области 5 % положительных тестов на коронавирус направляются на дополнительное исследование в лаборатории для выявления штаммов «дельта» или «омикрон». По ситуации на 20 января подтверждённых случаев заражения «омикрон»-штаммом в регионе не выявлено. Об этом 20 января заявил министр здравоохранения области Константин Хальзов.

Глава ведомства подчеркнул, что сомнений в скором появлении «омикрона» в субъекте нет – это вопрос времени.

«То, что он к нам придёт, мы не сомневаемся. Осталось только его выявить, секвенировать, подтвердить», – сказал Хальзов.

Министр уточнил, что порядка 5 % тестов с выявленным коронавирусом ежедневно передаются для дальнейшего исследования в лаборатории Роспотребнадзора. Там материал проверяется на предмет наличия конкретного штамма.

«Тот факт, что в Новосибирской области ещё не выявлен «омикрон», не означает, что мы к нему не готовимся», – уточнил министр.

По его словам, лечение больных с «дельта»-штаммом коронавируса ничем не отличается от протокола оказания помощи пациентам с «омикроном».

«Разницы в назначении медицинской помощи больным с подтверждённым штаммом «омикрон» на сегодняшний день нет», – сказал Хальзов.

Ранее новосибирские вирусологи Сергей Седых и Сергей Нетёсов рассказали, что «омикрон» наверняка уже циркулирует в регионе, хотя официально и не выявлен. Аналогичного мнения придерживается и губернатор области Андрей Травников.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал карту распространения «омикрона» в регионах России.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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