«Омикрон» наступает: когда новый штамм коронавируса появится в Новосибирске и почему вирусологи уверены, что он уже среди нас

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По официальным данным, «омикрон»-штамм выявлен в трёх сибирских регионах, но вирусологи убеждены, что на самом деле он распространился шире. Как выглядит актуальная карта заражений и когда новый вариант коронавируса появится в Новосибирске, читайте на Сиб.фм.

19 января стало известно о выявлении «омикрон»-штамма ещё в одном сибирском регионе: первый случай заражения зарегистрировали в Томской области.

Двумя днями ранее, напомним, о заболевших «омикроном» сообщили в Красноярском крае и Хакасии, а до этого, 15 января, — в Тыве.

В Новосибирской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора, случаев заражения пока нет. Однако эксперты уверены, что они попросту официально не зарегистрированы.

«Когда дошёл или дойдёт «омикрон» до Новосибирска — гадание на кофейной гуще. Но, по моему мнению, он сюда всё-таки уже попал, просто его ещё не отловили», — заявил в комментарии Сиб.фм член-корреспондент РАН, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетёсов.

Аналогичное мнение высказал кандидат биологических наук Сергей Седых. По его словам, новая разновидность вируса уже могла проникнуть в регион. Осталось дождаться, когда её «появление зарегистрирует Роспотребнадзор», констатировал учёный.

Нетёсов также говорил о том, что пятая волна заболеваемости, спровоцированная новым штаммом, будет сильнее предыдущей — количество заражений значительно возрастёт.

Несмотря на заявления экспертов, власти Новосибирской области не рассматривают усиление антиковидных мер. Замглавы администрации губернатора Сергей Нешумов сообщил, что эпидобстановка в регионе оценивается как стабильная и необходимости идти на ужесточения нет. Однако если ситуация начнёт ухудшаться или появятся подтверждённые случаи заражения «омикроном», новые меры, безусловно, будут приняты.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, по каким симптомам можно распознать «омикрон». Стандартные и необычные проявления заражения новым штаммом называл вирусолог Нетёсов.