Туры на майские праздники: путёвки на двоих не дороже 100 тысяч рублей – Турция, Египет или Сочи

Фото Сиб.фм и pixabay.com

Туроператоры ожидают высокий спрос на путёвки в Турцию и Египет на майские праздники – 2022. Уже в январе средняя цена тура в Турцию достигает 109 тысяч рублей. Впрочем, Сиб.фм удалось найти немало предложений туров на двоих по цене до 100 тысяч рублей.

Турцию воспринимают как страну, куда массовому туристу легче попасть в условиях пандемии коронавируса. Средняя стоимость тура в Турцию на майские праздники достигает 109 тысяч рублей, по данным travelata.ru. В Египте тур на майские праздники в среднем стоит 149 тысяч рублей, по данным туроператоров.

В Tez Tour зафиксировали значительный рост бронирований на май. В TUI заявили, что в январе продажи туров на май идут в пять раз активнее, чем годом ранее, сообщает «Рамблер». На Турцию приходится 63 % бронирований на майские праздники, на Египет – 15 %, на внутренние курорты – 8 %, по данным Level.Travel.

Тем не менее на сайтах туроператоров достаточно предложений туров экономкласса, дешевле 100 тысяч рублей на двоих.

На сайте travelata.ru на даты с 1 по 8 мая 2022 года десятки предложений туров на двоих в Египет с вылетом из Москвы.

Например, в Шарм-эль-Шейхе предлагаются пятизвёздочные отели Regency Plaza Aqua Park & Spa Resort от 82 493 рублей, IL Mercato Hotel & Spa от 81 154 рублей. В Хургаде пятизвёздники Elysees Dream Beach от 88 797 рублей, Hawaii Riviera Aqua Park Resort от 93 593 рублей и т.д.

В Турцию на те же даты, с 1 по 8 мая 2022 года, с вылетом из Москвы множество предложений в отели от трёх до пяти звёзд. Самый популярный диапазон цен – от 50 до 60 тысяч рублей. Например, пятизвёздочный отель Justiniano Deluxe Resort в Аланье предлагается от 78 494 рублей, а в Анталье пятизвёздочный Adonis (ex. Grand Adonis) – от 64 091 рубля.

На российском курорте Большой Сочи сейчас огромное количество предложений отелей и апартаментов по экономной цене от 30 до 40 тысяч рублей на неделю в майские праздники.

Напомним о масштабной распродаже авиабилетов, которую проводит в эти дни крупная авиакомпания, а также какие страны признали «Спутник V» и принимают туристов с российским QR-кодом вакцинации.