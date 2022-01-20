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Убийцу погибшей 7 лет назад женщины ищут в Новосибирске

Фото Убийцу погибшей 7 лет назад женщины ищут в Новосибирске
Фото Убийцу погибшей 7 лет назад женщины ищут в Новосибирске

Фото с сайта СУ СК России по Новосибирской области

Следователи опубликовали фоторобот мужчины, подозреваемого в убийстве женщины, которое произошло в 2015 году в Новосибирске.

Правоохранители составили фоторобот предполагаемого убийцы, которого уже 7 лет ищут в Новосибирске. Речь о трагедии, произошедшей 10 февраля 2015 года в Октябрьском районе, когда была убита женщина 1959 года рождения.

Фоторобот был составлен со слов свидетеля.

«Всех, кто опознает мужчину, просим обратиться к нам по адресу город Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом № 30, этаж № 7, кабинет № 11 либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 304-00-93, 203-57-39», – заявили в новосибирском управлении Следственного комитета РФ.

Примечательно, что в сентябре 2021 года следователи публиковали другой фоторобот предполагаемого убийцы.

Фото Убийцу погибшей 7 лет назад женщины ищут в Новосибирске 2

Тогда правоохранители также сообщали, что изображение вероятного преступника было составлено со слов свидетеля. Очевидно, что в результате были описаны два разных человека.

Напомним, новосибирские следователи продолжают разыскивать подозреваемого в убийстве 24-летней девушки, тело которой было обнаружено в многоэтажном доме на улице Ивана Севастьянова. Журналисты Сиб.фм ранее рассказывали, почему разыскиваемый может оказаться маньяком.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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