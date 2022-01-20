В Новосибирской области ожидаются морозы до -30

Фото Густаво Зырянова

Третья декада января в Новосибирской области обещает быть холодной, в отдельных районах ожидаются морозы до -30...-35 градусов, рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В ближайшие дни температура воздуха в Новосибирской области начнёт постепенно понижаться, а ближе к концу января ударят морозы до -30, сообщила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

«В третьей декаде января в Новосибирскую область придут морозы. В этот период [температура воздуха] будет около и ниже нормы на 1-2 градуса. Среднедекадная температура ожидается [на уровне] -18...-20 градусов. Постепенное понижение температуры воздуха ночью в течение декады ожидается от -16...-21, местами до -26, до -22...-27, местами до -24. Днём от -11...-16 до -17...-23, местами до -27», — рассказала она в комментарии «АиФ-Новосибирск».

Виноградова отметила, что в отдельных районах специалисты уже сейчас фиксируют значения ниже -20. Однако будет и холоднее: местами прогнозируется и -30, и -35. В целом по региону в ночные часы будет от -22 до -27, в дневные — до -20.

В ближайшие трое суток в пригородах в гидрометцентре ожидают морозы до -24...-26 градусов. «Тридцаток» пока не прогнозируют, хотя до конца января они возможны, уточнила Виноградова.

«Особенно это касается второй пятидневки декады — с 25 по 29 января. Вероятность таких температур в городе в эти дни будет большая», — подытожила представитель гидрометцентра.

Напомним, что уже известен предварительный прогноз погоды на февраль-2022 в Новосибирске. Сиб.фм ранее писал о том, каким в городе ожидается последний месяц зимы.