В трёх районах Новосибирска зафиксирован быстрый рост цен на квартиры в новостройках

Фото Максима Николаева

С декабря 2020 года по декабрь 2021 года средняя цена квадратного метра в новостройках в трёх районах Новосибирска росла опережающими темпами, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Понятие «центра» в Новосибирске всё больше размывается, и закономерно происходит изменение цен на недвижимость.

В новостройках на территории трёх районов, которые обрели свои центры притяжения, с декабря 2020 года по декабрь 2021 года средняя цена квадратного метра росла опережающими темпами, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев

Например, в Октябрьском районе увеличение составило 37,5 % (с 85 до 117 тысяч рублей). Там, рядом с одноимённой станцией метро, расположились премиальные жилые комплексы Richmond Residence и CHICAGO.

В Заельцовском районе стоимость «квадрата» выросла в среднем на 37 % — с 87,7 до 120 тысяч рублей.

«Высокие цены там установились на строящиеся дома от ГК «Новый мир», ГК «Расцветай», компании «Брусника» и в ЖК «Флора и Фауна», — уточнил эксперт.

В Дзержинском районе был зафиксирован 31-процентный рост (с 82,4 до 108,2 тысячи рублей), который можно объяснить смещением строительных площадок к центру. Наиболее высокие цены на квартиры в трёх ЖК: «История», «Расцветай на Гоголя» и «Галактика».

Если говорить о центрах притяжения в перечисленных районах, то в Октябрьском это район одноимённой станции метро, неподалёку от которой находятся здание Заксобрания Новосибирской области, головной офис Сбера и представительства других крупных банков, а также знаковые вузы и бизнес-центры.

В Заельцовском — территория рядом с Красным проспектом, Заельцовский парк и многоугольник, ограниченный всё тем же проспектом и улицами Перевозчикова, Дмитрия Донского и Дачной.

А в Дзержинском — районы у станций метро «Золотая Нива» и «Берёзовая роща», подытожил эксперт.

Напомним, ранее Николаев говорил о том, что в декабре 2021 года стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска в среднем составила 99,7 тысячи рублей. В целом за год она выросла на 25,6 %.