Жительница Купино раскрыла подробности взрыва на молочном заводе

Сиб.фм

В городе Купино Новосибирской области взорвалась охладительная система на молзаводе. Сибирячка раскрыла подробности происшествия Сиб.фм.

На молочном заводе в Купино Новосибирской области произошел взрыв. Подробности происшествия в разговоре с Сиб.фм раскрыла местная жительница.

«Там три дня протекал фреон, искали утечку, а сегодня из-за искры бомбануло», – рассказала жительница Купино Елена.

Взрыв на молочно-консервном заводе в городе Купино Новосибирской области произошел днем 20 января. По официальным данным, причиной взрыва стала разгерметизация баллона с фреоном во время ремонта холодильного оборудования в цехе по производству мороженого. В результате взрыва разрушена часть стены здания, пострадали три человека.

В прокуратуре Новосибирской области рассказали, что один из пострадавших сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации. Такую же информацию дала местная жительница. По словам Елена, два человека пострадали гораздо меньше, один из них самостоятельно уехал в больницу, другой от врачебной помощи отказался.