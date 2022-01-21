Эксперты МегаФона рассказали, как новосибирцы провели зимние каникулы

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По сравнению с прошлым годом вдвое больше жителей Новосибирска провели свои январские выходные за границей. Согласно статистике, в топ самых популярных направлений впервые вошли Египет, Доминиканская Республика и ОАЭ, где побывали в 10 раз больше туристов, чем годом ранее.

В целом более 15 % новосибирских абонентов МегаФона выезжали 1–10 января за пределы региона. При этом, если летом жители области чаще всего отдыхали в соседнем Алтае, то зимой охотнее отправлялись в дальние поездки по России. Востребованными городами для путешествий стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар. Всего за время праздничных дней новосибирцы проездом или длительно посетили 82 региона России – на 5 больше, чем в прошлом году.

Новосибирцы, которые решили остаться на каникулы в городе, чаще выбирали активный отдых и прогулки. Нынешний январь оказался в среднем на 10 градусов теплее, чем предыдущий – благодаря этому число жителей, посетивших праздничные локации, выросло на треть. По количеству посетителей лидируют катки – там «зачекинились» на 22 % больше пользователей, чем на ёлках. А вот по интернет-активности и звонкам на первом месте новогодние городки. Их посетители общались по телефону, снимали селфи и стримы на фоне праздничных декораций в 1,5 раза больше, чем любители фигурного катания.

Наиболее популярным катком стала ледовая площадка на Михайловской набережной – самая большая в Новосибирске. Скорее всего, это связано с тем, что в прошлом году каток в Октябрьском районе не заливали и новосибирцы успели по нему соскучиться. Самой любимой ёлкой в этом году, судя по мобильной активности, вновь оказался новогодний городок возле оперного театра в Центральном районе города. Обновлённая праздничная иллюминация и яркое дизайнерское оформление локации в этом году привлекли в 2 раза больше посетителей, чем в прошлом.