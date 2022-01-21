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Гидрометцентр сообщил о погоде в Красноярске в выходные 22-23 января

Фото Гидрометцентр сообщил о погоде в Красноярске в выходные 22-23 января
Фото Гидрометцентр сообщил о погоде в Красноярске в выходные 22-23 января

Фото Владислава Пирогова / «МК в Красноярске»

Днём в выходные 22-23 января в Красноярске ожидается –13...–14 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В эту субботу, 22 января, днём в Красноярске ожидается до –14 градусов, в ночные часы до –23, передаёт Гидрометцентр.

В воскресенье, 23 января, температура воздуха днём составит –13 градусов, ночью –19, пишет «Проспект Мира».

Ветер и солнце синоптики не прогнозируют. В первый выходной ожидают пасмурную погоду и предупреждают о гололедице.

Напомним, что в Новосибирской области на выходных обещают морозы.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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