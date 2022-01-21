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Как отдыхаем в феврале 2022 года: будет ли выходной на День защитника Отечества

Фото Как отдыхаем в феврале 2022 года: будет ли выходной на День защитника Отечества
Фото Как отдыхаем в феврале 2022 года: будет ли выходной на День защитника Отечества

Фото с сайта Минобороны РФ

День защитника Отечества – 23 февраля – официальный государственный праздник и выходной день. В 2022 году он выпадает на среду. Длинные выходные в этом году предстоят пять раз, но не в феврале.

В 2022 году 247 рабочих и 118 выходных дней согласно производственному календарю выходных и праздничных дней, утверждённому Правительством РФ.

Среда, 23 февраля, будет выходным днём в честь праздника День защитника Отечества.

Предпраздничный рабочий день, 22 февраля, сокращён на один час.

Первые длинные выходные предстоят в марте: отдыхаем с 6 по 8 число из-за переноса нерабочей субботы (5 марта) на понедельник (7 марта).

Фото Как отдыхаем в феврале 2022 года: будет ли выходной на День защитника Отечества 2

Майские каникулы начнутся с длинных выходных с 30 апреля по 3 мая, вторые майские выходные будут ещё длиннее – с 7 по 10 мая. Выходные, 1 и 2 января, были перенесены на 3 и 10 мая соответственно.

Далее длинные выходные с 11 по 13 июня, а потом в ноябре – с 4 по 6-е. Однако в феврале рабочий график может внезапно измениться из-за эпидемиологической ситуации – не исключён локдаун. Медики предсказывают пятую волну COVID-19 из-за нового штамма коронавируса «омикрон».

Напомним, 18 января 2022 года премьер-министр страны РФ Михаил Мишустин уже призвал работодателей перевести сотрудников на удалённую работу.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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Теги

календарь
День Защитника Отечества
длинные выходные
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