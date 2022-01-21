Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирского химика упрекнули в оскорблении чувств верующих после опыта со святой водой

Фото Новосибирского химика упрекнули в оскорблении чувств верующих после опыта со святой водой
Фото Новосибирского химика упрекнули в оскорблении чувств верующих после опыта со святой водой

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов

Жители Новосибирска раскритиковали профессора НГТУ Николая Уварова, который заявил, что чудодейственные свойства святой воды не доказаны наукой. Комментаторы в соцсетях предупредили учёного о возможном преследовании по статье Уголовного кодекса РФ об оскорблении чувств верующих.

Профессору кафедры химии и химической технологии Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Николаю Уварову посоветовали провести исследование святой воды прежде, чем делать громкие заявления об отсутствии её чудодейственных свойств.

Ранее Уваров заявил, что святая вода ничем не отличается от обычной, что течёт из крана. При этом ученый допустил, что она может иметь особые свойства, но их наличие не было доказано опытным путём. По его словам, святая вода способна оказать благотворное влияние на организм человека, но только в том случае, если он верит в её святость.

Фото Новосибирского химика упрекнули в оскорблении чувств верующих после опыта со святой водой 2

«Это не имеет никакого отношения к науке», — подчеркнул профессор.

По его словам, для того, чтобы провести исследование святой воды, необходимо найти «модельного» батюшку со «сверхъестественным влиянием» и каждый раз заставлять его находиться в одинаковом настроении при проведении обряда.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление учёного. Уварова упрекнули в том, что он даже не попытался провести исследование перед тем, как делать громкие заявления.

«Не, ну так каждый может, а где результаты, условия проведения, место забора воды для исследований», — отметил Александр Заверюха.

«Пошёл бы для начала к батюшке, сэкономил бы и время, и реагенты. Хотели уличить попов, а уличили себя в собственном невежестве», — отметил Константин Мельников.

«Химики ошиблись в постановке эксперимента. Надо проверять не то, что течет из крана, а то, что в голове», — подчеркнула Валентина Стефаненко.

Фото Новосибирского химика упрекнули в оскорблении чувств верующих после опыта со святой водой 3

Некоторые посоветовали профессору быть поосторожнее в своих высказываниях, которые могут стать основой для возбуждения уголовного дела.

«Ой ой.... Сейчас кто-нибудь может оскорбиться, очередное дело», — отметила Tanya Marshak.

Управляющий партнёр адвокатского бюро «Терос», адвокат Дмитрий Шитов в беседе с журналистом Сиб.фм заявил, что профессору в этом случае бояться нечего. По его словам, в высказывании учёного нет состава преступления.

Напомним, ранее журналисты Сиб.фм рассказали, как нужно правильно пить святую воду в соответствии с православными традициями.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12734
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
12466
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
8267
«Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января
7683
Россияне получат по 3000 рублей от соцзащиты 21 января 2022 года
6943
В Новосибирск 22 января придёт похолодание до -22 градусов
6844
Взрыв цистерны с бензином в Новосибирске, авария с пассажирским автобусом и сугроб-убийца: итоги выходных на Сиб.фм
5267
В Новосибирске к купелям выстроились очереди из желающих окунуться