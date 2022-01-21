Новосибирского химика упрекнули в оскорблении чувств верующих после опыта со святой водой

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов

Жители Новосибирска раскритиковали профессора НГТУ Николая Уварова, который заявил, что чудодейственные свойства святой воды не доказаны наукой. Комментаторы в соцсетях предупредили учёного о возможном преследовании по статье Уголовного кодекса РФ об оскорблении чувств верующих.

Профессору кафедры химии и химической технологии Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Николаю Уварову посоветовали провести исследование святой воды прежде, чем делать громкие заявления об отсутствии её чудодейственных свойств.

Ранее Уваров заявил, что святая вода ничем не отличается от обычной, что течёт из крана. При этом ученый допустил, что она может иметь особые свойства, но их наличие не было доказано опытным путём. По его словам, святая вода способна оказать благотворное влияние на организм человека, но только в том случае, если он верит в её святость.

«Это не имеет никакого отношения к науке», — подчеркнул профессор.

По его словам, для того, чтобы провести исследование святой воды, необходимо найти «модельного» батюшку со «сверхъестественным влиянием» и каждый раз заставлять его находиться в одинаковом настроении при проведении обряда.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление учёного. Уварова упрекнули в том, что он даже не попытался провести исследование перед тем, как делать громкие заявления.

«Не, ну так каждый может, а где результаты, условия проведения, место забора воды для исследований», — отметил Александр Заверюха.

«Пошёл бы для начала к батюшке, сэкономил бы и время, и реагенты. Хотели уличить попов, а уличили себя в собственном невежестве», — отметил Константин Мельников.

«Химики ошиблись в постановке эксперимента. Надо проверять не то, что течет из крана, а то, что в голове», — подчеркнула Валентина Стефаненко.

Некоторые посоветовали профессору быть поосторожнее в своих высказываниях, которые могут стать основой для возбуждения уголовного дела.

«Ой ой.... Сейчас кто-нибудь может оскорбиться, очередное дело», — отметила Tanya Marshak.

Управляющий партнёр адвокатского бюро «Терос», адвокат Дмитрий Шитов в беседе с журналистом Сиб.фм заявил, что профессору в этом случае бояться нечего. По его словам, в высказывании учёного нет состава преступления.

Напомним, ранее журналисты Сиб.фм рассказали, как нужно правильно пить святую воду в соответствии с православными традициями.