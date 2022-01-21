Отпуск отменяется: часть привитых россиян не смогут попасть за рубеж после прививки этой вакциной от COVID-19

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Российские вакцины до сих пор не признаны ВОЗ. Но география стран, которые принимают с российскими сертификатами вакцинированных, в 2022 году достаточно широка, особенно для привитых «Спутником V». Важно загрузить с портала «Госуслуги» сертификат на английском языке и чтобы с момента завершающей прививки прошло не менее двух недель.

Страны, которые признают все российские вакцины

Ворота в Европу – Венгрия. «Граждане России могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений (без прохождения карантина и ПЦР-тестов) при наличии действующей шенгенской визы и сертификата о вакцинации (принимаются сертификаты о вакцинации любой из разрешённых для применения в Российской Федерации вакциной)», – сказано на официальном сайте посольства страны.

«С любой вакциной пускают. На сайте посольства «Спутник Лайт» приведён в качестве примера. Венгры ничего не смотрели», – комментировал один из путешественников на «Форуме Винского» осенью 2021 года.

Азербайджан. Нужен сертификат о вакцинации, в случае с Россией подойдёт любой препарат. С ним всё равно надо будет сдать ПЦР-тест.

Албания, Греция, Армения, Молдова, Румыния, Иордания, Колумбия. Уругвай, Киргизия – подходит любая вакцина.

Гватемала. Въезжать можно с любой вакциной, но лучше со «Спутником», но долететь до Гватемалы не через США очень сложно.

Грузия. «Спутник», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» – сертификат должен быть на английском.

Куба. Можно и с вакциной (подойдёт любая российская с двумя дозами), и с ПЦР-тестом.

Македония. Пускают с любой российской вакциной – сертификат должен быть на английском и в распечатанной форме: с PDF на телефоне не посадят на рейс.

Черногория. Страна принимает сертификат о вакцинации любой вакциной (с «Лайтом» могут быть вопросы).

Страны, которые принимают вакцинированных «Спутником V»

Аргентина. «Спутник V» точно подходит, потому что им прививают в стране.

Кипр. Российский сертификат о прививке «Спутником V» спасёт как от теста по прибытии (он стоит 15-18 евро в зависимости от аэропорта), так и перед вылетом.

Турция, Болгария, Египет, Катар, Словения, Маврикий, Кения, Египет, Иран, Хорватия признают только «Спутник V».

ОАЭ. На прививку обратят внимание в Абу-Даби – с сертификатом не надо проходить карантин. Нужен документ о вакцинации с портала «Госуслуги».

Сербия. Страна признаёт «Спутник V», но не признаёт российские сертификаты о вакцинации.

Таиланд. Пока привитым «Спутником V» можно въехать через Пхукет и Самуи по программе «Песочницы».

На островах нужно провести неделю на карантине.

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