При каких антителах разрешена ревакцинация от COVID-19: врач назвал сильнейшую вакцину от всех штаммов коронавируса

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Ревакцинация в условиях подъёма заболеваемости рекомендуется раз в полгода, независимо от уровня антител в крови. Врачи и вирусологи уверены, что показатель антител до 140 BAU/ml никак не защищает от ковида, хороший уровень защиты эксперты оценивают в 350-500 BAU/мл. Векторные вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» сохраняют эффективность против «омикрона».

Векторные вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» сохраняют эффективность против «омикрона».

Повторная вакцинация рекомендуется Минздравом России раз в полгода, информирует сайт стопкоронавирус.рф.

«Уровень антител не рассматривается как повод вакцинироваться или нет, согласно актуальным рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора. Смотрят только на сроки. Если человек переболел месяц назад – это одно дело. Тогда его можно не трогать. А

если человек переболел полгода назад и более, ему категорически рекомендуют привиться, несмотря на уровень антител»,

– пояснил в интервью Сиб.фм врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Дату первой прививки можно уточнить в личном кабинете на портале «Госуслуги» в электронном сертификате о вакцинации.

Специалисты пытаются выяснить: какой уровень антител в крови способен защитить человека от «омикрона». Иммунолог Николай Крючков рассказал «Москве 24», что для защиты от штамма «омикрон» нужно как минимум 300 BAU/мл.

«50, 60, даже 100 BAU/мл – это ни на что вы можете не рассчитывать,

хотя это положительный результат. Антитела есть, но их слишком мало», –предупреждает Крючков.

Ранее показатель 500 BAU/мл «идеальным» для защиты от COVID-19 назвал директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы выяснили, что 300 антител защищают от «дельты» полностью. Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», – говорил Александр Гинцбург.

Вакцинация защитит от тяжёлой формы заболевания ковидом в случае заражения штаммом «омикрон», говорят медики.

Векторные российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» сохраняют высокую эффективность против нового «омикрон»-штамма коронавируса, заявил 12 января директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург (разработчик этих вакцин). «Остаётся та же самая рекомендация – вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через шесть месяцев», – сообщил Гинцбург «Интерфаксу».

Напомним, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, комментируя эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» против нового штамма, сказал следующее: «Ревакцинация пациентов «Спутником Лайт» даёт хорошую вирусную нейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма «омикрон».