Страшное пророчество сибирской ведьмы Голуновой напугало человечество – кто «отойдёт из царства живых»

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Сибирская ведьма Елена Голунова сделала пугающий прогноз, в котором говорится о том, что человечеству предстоят такие испытания, с которыми ранее мир еще не сталкивался.

«Провал приведёт к гибели десятков людей. Те, кто услышит сказанное и рассмотрит знаки Вселенной, получит шанс на спасение и продолжит свой путь в этом мире. А те, кто решит пренебречь и безответственно подойдёт к проблеме, рискует уже навсегда отойти из царства живых», — говорит Голунова.

Голунова пояснила, что она часто общается с духами – по делу профессии. И колдунья на постоянной основе контактирует с потусторонним миром, поэтому довольно редко может найти минуту, даже чтобы пообщаться с журналистами. Возможно, что Елена живёт на два мира – бывает, пообщается с духами, а потом уже переключится и на людей.

О каком именно испытании и трудностях идёт речь, экстрасенс говорить не стала. Однако и этого хватило, чтобы взволновать пользователей интернета, которые явно взбудоражены неясным и туманным пророчеством, которое можно пережить лишь поверив в силу Вселенной.

Другая звезда шоу «Битва экстрасенсов» Ольга Якубович говорила о том, что в 2022 году жизнь как россиян, так и граждан других государств не станет прежней.

«За время пандемии менталитет людей изменился, а ее последствия останутся с человечеством еще на много лет. Полностью оправиться от удара, который миру нанес ковид, люди смогут не раньше, чем через десятилетие», — говорит ясновидящая.

Экстрасенс рекомендует россиянам смириться с меняющимися условиями и научиться в них жить. В тяжелые времена нужно быть в поисках положительных моментов, не впадать в депрессию и сохранять спокойствие. По ее словам, в 2022 году многое изменится, и это будет крайне тяжелый год. При этом вирус никуда не денется, напротив, начнет еще сильнее влиять на людей.

Также она заявила о том, что в нынешнем году начнутся споры о вакцинах, будет прыгать курс валюты и сохранится ощущение опасности.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что рассекречено шокирующее пророчество Ванги о Тёмной луне в 2022 году. Пророчество 16-летней Каедэ Убер удивило даже экстрасенсов, а также опубликовано пророчество турецкого астролога Койуна на 2022 год.