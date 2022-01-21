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Учителя обвинили в развращении 16-летней школьницы

Фото Учителя обвинили в развращении 16-летней школьницы
Фото Учителя обвинили в развращении 16-летней школьницы

Фото pixabay.com

Преподавателя обвиняют в «участии в половом акте» с несовершеннолетней девушкой.

В Санкт-Петербурге заведено уголовное дело по факту развращения несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Мужчину обвинили в интимной связи с одной из учениц. Как сообщили в региональном СК, в 2019 году преподаватель неоднократно «участвовал в половом акте» с ученицей в квартире и машине. На тот момент девочке было 16 лет.

На данный момент неизвестно, избрали ли преподавателю меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что депутаты Госдумы предложили внести поправки в УК РФ в статью о педофилии. Согласно поправкам, педофилам-рецидивистам может грозить пожизненное заключение в тюрьме. Сиб.фм поговорил с экспертами и разобрался, почему юристы считают поправки «вредными», а психологи уверены, что страх наказания не остановит преступников. В материале также указаны самые громкие дела в Новосибирске по этой статье.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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