Учителя обвинили в развращении 16-летней школьницы

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Преподавателя обвиняют в «участии в половом акте» с несовершеннолетней девушкой.

В Санкт-Петербурге заведено уголовное дело по факту развращения несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Мужчину обвинили в интимной связи с одной из учениц. Как сообщили в региональном СК, в 2019 году преподаватель неоднократно «участвовал в половом акте» с ученицей в квартире и машине. На тот момент девочке было 16 лет.

На данный момент неизвестно, избрали ли преподавателю меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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