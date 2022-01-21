Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В начале 2022 года в Новосибирской области увеличился экспорт зерна

Фото В начале 2022 года в Новосибирской области увеличился экспорт зерна
Фото В начале 2022 года в Новосибирской области увеличился экспорт зерна

Фото pixabay.com

С начала 2022 года с территории Новосибирской области было отправлено на экспорт 31,4 тысячи тонн зерна — в 1,75 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2021-го, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Управление Россельхознадзора по Новосибирской области с начала 2022 года выдало 493 фитосанитарных сертификата (ФСС) на экспорт зерна, общий объём которого составил 31,4 тысячи тонн — в 1,75 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, когда было экспортировано 17,9 тысячи тонн.

Как и в прошлом году, основной объём экспортных партий зерна пришёлся на пшеницу. Главными странами-импортёрами стали Казахстан и Кыргызстан, уточнили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Также из Новосибирской области отправили в Белоруссию 5 532 тонны рапса, в Китай — 1 361 тонну льна, в Латвию — 860 тонн ржи.

Напомним, ранее в Сибирском таможенном управлении сообщали об увеличении объёмов экспорта сибирского мёда. Правда, речь шла о показателях 2021 года.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

экспорт
Новосибирская область
Россельхознадзор
зерно
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12802
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
12531
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
8342
«Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января
7855
Россияне получат по 3000 рублей от соцзащиты 21 января 2022 года
6961
В Новосибирск 22 января придёт похолодание до -22 градусов
6909
Взрыв цистерны с бензином в Новосибирске, авария с пассажирским автобусом и сугроб-убийца: итоги выходных на Сиб.фм
5283
В Новосибирске к купелям выстроились очереди из желающих окунуться