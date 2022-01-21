В начале 2022 года в Новосибирской области увеличился экспорт зерна

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С начала 2022 года с территории Новосибирской области было отправлено на экспорт 31,4 тысячи тонн зерна — в 1,75 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2021-го, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Управление Россельхознадзора по Новосибирской области с начала 2022 года выдало 493 фитосанитарных сертификата (ФСС) на экспорт зерна, общий объём которого составил 31,4 тысячи тонн — в 1,75 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, когда было экспортировано 17,9 тысячи тонн.

Как и в прошлом году, основной объём экспортных партий зерна пришёлся на пшеницу. Главными странами-импортёрами стали Казахстан и Кыргызстан, уточнили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Также из Новосибирской области отправили в Белоруссию 5 532 тонны рапса, в Китай — 1 361 тонну льна, в Латвию — 860 тонн ржи.

Напомним, ранее в Сибирском таможенном управлении сообщали об увеличении объёмов экспорта сибирского мёда. Правда, речь шла о показателях 2021 года.