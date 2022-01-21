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В Новосибирске несовершеннолетняя девочка пострадала в ДТП с сугробом

Фото В Новосибирске несовершеннолетняя девочка пострадала в ДТП с сугробом
Фото В Новосибирске несовершеннолетняя девочка пострадала в ДТП с сугробом

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», ГИБДД по Новосибирску

21 января в Новосибирске водитель Toyota выехал на встречную полосу, врезался в столб, а затем в сугроб.

Утром 21 января в Новосибирске 32-летний водитель Toyota Caldina попал в аварию – пострадала несовершеннолетняя пассажирка автомобиля. Обоих пришлось госпитализировать с травмами. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла в 7:15 в Заельцовском районе. 32-летний мужчина на Toyota Caldina ехал по улице Жуковского в сторону улицы Северной. В этот момент водитель выехал на встречную полосу, врезался в столб, а после – в сугроб.

Очевидец рассказал службе эвакуации «АСТ-54» подробности аварии.

«Ребёнка извлёк из детского кресла через окно, девочка жаловалась на боль в ноге и визуально была разбита губа, посадили в тёплую машину, далее её забрала скорая помощь. Мне показалось, что водитель находился не совсем в адекватном состоянии», – поделился очевидец.

Как сообщили в ГИБДД, и водителя, и пассажирку доставили в больницу. На месте работает экипаж инспекторов, устанавливаются все детали происшествия.

Напомним, ранее в Новосибирске 15-летний подросток получил травму спины после наезда Toyota Vitz. Известно, что ребёнка сбили на пешеходном переходе, а после доставили в больницу.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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