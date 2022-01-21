Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске памятник маршалу Покрышкину перенесут в центр площади Маркса

Фото В Новосибирске памятник маршалу Покрышкину перенесут в центр площади Маркса
Фото В Новосибирске памятник маршалу Покрышкину перенесут в центр площади Маркса

Фото 2ГИС

На площади Карла Маркса в Новосибирске проведут масштабную реконструкцию к МЧМ-2023.

В Новосибирске ожидается масштабная реконструкция площади Карла Маркса в 2022 году. Благоустройство начнётся с памятника Александру Покрышкину – его планируют перенести в центр площади. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.

«Наш самый великий памятник, трижды Герою Советского Союза, надо поставить в центр, где у нас была раньше ёлка. Будет прекрасный просмотр с проспекта Маркса, с Ватутина и со всех прилегающих территорий», – дополнил глава Ленинского района Александр Гриб.

Как рассказал мэр Анатолий Локоть, ветераны поддержали администрацию в том, чтобы перенести памятник в центр площади. После этого, как здесь разместят скульптуру, планируется приступить к благоустройству площади Маркса.

Кроме того, на площади Маркса планируют завершить главный долгострой левого берега – гостиницу «Турист». На месте ДК «Сибсельмаш» построят новый объект, а также отремонтируют и благоустроят дорожную сеть. Отдельное внимание будет уделено гостевым маршрутам.

«Ремонт улицы Ватутина закончим в летний период. Проспект Маркса нужно полностью ремонтировать: и тротуары, и дороги. Работы много, но мы её выполним», – отметил Гриб.

Напомним, что в Новосибирске во время МЧМ-2023 также изменят работу светофоров рядом с новой ледовой ареной. Это будет сделано для того, чтобы контролировать поток пешеходов и пассажиров станции метро «Спортивная».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12978
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
8576
«Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января
8375
Россияне получат по 3000 рублей от соцзащиты 21 января 2022 года
7092
В Новосибирск 22 января придёт похолодание до -22 градусов
7091
Взрыв цистерны с бензином в Новосибирске, авария с пассажирским автобусом и сугроб-убийца: итоги выходных на Сиб.фм
5619
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
5332
В Новосибирске к купелям выстроились очереди из желающих окунуться