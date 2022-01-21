В Новосибирске изменят график работы светофоров рядом с ЛДС во время МЧМ-2023

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В Новосибирске готовят новый план для передвижения пассажиропотока во время МЧМ-2023.

В Новосибирске составили план транспортного передвижения во время МЧМ-2023 среди юниоров до 20 лет. Тему обсудили на заседании в правительстве под председательством замгубернатора региона Сергея Нелюбова.

«Мы смоделировали более десяти вариантов движения транспорта как для въезда, так и для выезда с территории многофункциональной ледовой арены и выбрали наиболее оптимальный вариант регулирования работы светофоров во время проведения чемпионата мира», – доложил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Также перед станцией метро «Спортивная» организуют систему ограждения для регулирования пешеходных потоков. Рассчитывается, что во время МЧМ-2023 пассажиропоток на новой станции метро составит около 6 тысяч человек. Как рассказал начальник МУП «Новосибирский метрополитен», организация готовится принимать такое количество пассажиров и обеспечивать их безопасность за счёт регулирования потоков.

На данный момент в Новосибирске продолжается подготовка к МЧМ-2023. Помимо строительства станции метро «Спортивная» и нового ЛДС, в городе занимаются благоустройством гостевых маршрутов. Также разрабатывается мобильное приложение для граждан, билетная программа и обследование отелей, в которых поселятся клиентские группы.

Напомним, ранее на стройке нового ЛДС побывал полпред Серышев. Он вновь порекомендовал увеличить темпы строительства главного объекта к МЧМ-2023.