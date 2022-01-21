В Новосибирске подозреваемого в домогательствах школьницы арестовали до 14 марта

Фото СУ СК России по Новосибирской области

На время расследования суд арестовал мужчину, подозреваемого в домогательствах школьницы в Новосибирске.

В Новосибирске избрали меру пресечения мужчине, подозреваемому в сексуальном домогательстве школьницы в подъезде. Его арестовали на один месяц и 23 дня на время расследования уголовного дела, сообщили в пресс-службе Заельцовского районного суда Новосибирска.

Фото СУ СКР по Новосибирской области

Напомним, инцидент произошёл в вечернее время 11 января. Мужчина вместе с несовершеннолетней девочкой вошёл в подъезд дома на Красном проспекте. После он проследовал за школьницей в лифт, где совершил «развратные действия сексуального характера» в отношении девочки. После этого сибиряк сбежал, однако он попал на запись камеры видеонаблюдения.

Ночью 19 января подозреваемого удалось задержать – им оказался 40-летний местный житель. По факту домогательств возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»). Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

«По результатам рассмотрения ходатайства судом принято решение об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 дня, то есть в пределах срока предварительного следствия», – сообщили в Управлении судебного департамента по региону.

Напомним, ранее в Новосибирске на два года условно осудили врача больницы за смерть ребёнка.