В Новосибирске провели последнее тестирование 11-классников на COVID-19

Фото Густаво Зырянова

21 января в Новосибирске завершится тестирование 11-классников на наличие коронавируса, заявил замминистра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

В пятницу, 21 января, в школах Новосибирска вновь проводят добровольное тестирование 11-классников на COVID-19. По словам замминистра образования Новосибирской области Владимира Щукина, последнее.

«Мы не планируем продолжать тестирование, наша задача была посмотреть послеканикулярный период в плане заболеваемости. Сегодня завершающий этап, по итогам которого мы увидим динамику и поймём, распространяется инфекция или нет», — сказал он.

Организовать тестирование для учащихся после выхода с каникул решили неслучайно: по окончании осенних каникул количество заболевших коронавирусом в школах за две недели возросло в пять раз, пояснил замминистра.

На 11-классников выбор пал, поскольку им особенно важно сохранить очный режим обучения, а на новосибирские школы — так как они наиболее крупные.

Щукин также уточнил, что по итогам экспресс-тестов вывод о наличии или отсутствии у школьника ковида не делают. Сомнительные и положительные результаты направляют для контрольной проверки в лабораторию.

Тестирование, проведённое в прошлую пятницу, 14 января, дало в совокупности 35 сомнительных и положительных результатов. ПЦР-анализ, сделанный в лаборатории, подтвердил всего три случая заражения ковидом, подытожил представитель Минобра.

Напомним, что в новосибирских школах готовятся начать прививать учащихся от коронавируса. 20 января Сиб.фм узнал о том, что в одном из образовательных учреждений в Кировском районе уже объявили запись на вакцинацию.