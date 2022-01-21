В Новосибирске стоимость минимального набора продуктов выросла до 5,3 тысячи рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске за 2021 год стоимость минимального набора продуктов выросла на 19,3 %.

Жителям Новосибирска минимальный набор продуктов питания обойдётся в 5 353 рубля. В перечень вошли наиболее часто потребляемые товары из 33 наименований. Об этом сообщается в отчёте за декабрь 2021 года Новосибирскстата.

В декабре 2021 года стоимость условного набора продуктов составила 5 353 рубля – это на 2,6 % больше по сравнению с прошлым месяцем, а с начала года – на 19,3 %.

В наборе 27,2 % тратится на хлеб, крупы и макаронные изделия, 20,6 % – на молочные продукты, 18,2 % – овощи и плоды, 16,9 % – мясо и мясопродукты, 5,3 % – жиры, 4,1 % – рыбу, 3,1 % – чай, соль, специи, 2,4 % – яйца, 2,2 % – сахар и кондитерские изделия.

«Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (5994,91 рубля), самая низкая – в Омской области (4692,58 рубля)», – дополнили в Новосибирскстате.

Напомним, ранее жители Новосибирской области рассказали, какую часть из зарплаты тратят на врачей, медикаменты и лечение. Оказалось, что некоторые вынуждены тратить на медицинские услуги до 25 % от зарплаты.