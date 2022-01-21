Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика общество

В Новосибирске стоимость минимального набора продуктов выросла до 5,3 тысячи рублей

Фото В Новосибирске стоимость минимального набора продуктов выросла до 5,3 тысячи рублей
Фото В Новосибирске стоимость минимального набора продуктов выросла до 5,3 тысячи рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске за 2021 год стоимость минимального набора продуктов выросла на 19,3 %.

Жителям Новосибирска минимальный набор продуктов питания обойдётся в 5 353 рубля. В перечень вошли наиболее часто потребляемые товары из 33 наименований. Об этом сообщается в отчёте за декабрь 2021 года Новосибирскстата.

В декабре 2021 года стоимость условного набора продуктов составила 5 353 рубля – это на 2,6 % больше по сравнению с прошлым месяцем, а с начала года – на 19,3 %.

В наборе 27,2 % тратится на хлеб, крупы и макаронные изделия, 20,6 % – на молочные продукты, 18,2 % – овощи и плоды, 16,9 % – мясо и мясопродукты, 5,3 % – жиры, 4,1 % – рыбу, 3,1 % – чай, соль, специи, 2,4 % – яйца, 2,2 % – сахар и кондитерские изделия.

«Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (5994,91 рубля), самая низкая – в Омской области (4692,58 рубля)», – дополнили в Новосибирскстате.

Напомним, ранее жители Новосибирской области рассказали, какую часть из зарплаты тратят на врачей, медикаменты и лечение. Оказалось, что некоторые вынуждены тратить на медицинские услуги до 25 % от зарплаты.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12866
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
8440
«Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января
8045
Россияне получат по 3000 рублей от соцзащиты 21 января 2022 года
6981
В Новосибирск 22 января придёт похолодание до -22 градусов
6977
Взрыв цистерны с бензином в Новосибирске, авария с пассажирским автобусом и сугроб-убийца: итоги выходных на Сиб.фм
5302
В Новосибирске к купелям выстроились очереди из желающих окунуться
5101
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой