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В Новосибирске водитель ЗИЛа продавал бензин под видом коньяка

Фото В Новосибирске водитель ЗИЛа продавал бензин под видом коньяка
Фото В Новосибирске водитель ЗИЛа продавал бензин под видом коньяка

Фото pexels.com

В Новосибирске оштрафован владелец ЗИЛа, который оборудовал на базе автомобиля мобильную АЗС и незаконно торговал бензином.

В микрорайоне КСМ в Новосибирске пресечена деятельность нелегального торговца бензином. Мужчина переоборудовал старый ЗИЛ в мобильную АЗС и продавал автомобильное топливо под видом коньяка. Об этом рассказали в мэрии областного центра.

Нелегального торговца бензином удалось выявить в ходе очередного рейда в Первомайском районе города — сотрудники администрации регулярно объезжают места возможных стоянок "чёрных" АЗС.

21 января в микрорайоне КСМ был замечен старый ЗИЛ, оборудованный по автозаправочную станцию. Правоустанавливающих документов у владельца не оказалось. Более того, мужчина утверждал, что в канистрах находится коньяк.

Замглавы администрации Первомайского района Артём Роговский объяснил, что такая торговля ГСМ противоречит требованиям безопасности: рядом находятся многоквартирные дома, газовая котельная, магазины.

По словам Роговского, владельцу ЗИЛа грозит административная ответственность.

"Такие полномочия у администрации есть, мы будем их применять – и в этом случае, и по знаменитому своей наглостью бензовозу с Бердского шоссе, который сегодня скрылся. Такое уже было, он исчезает, но потом снова возвращается на это «хлебное» место в Первомайском районе. Но мы никому не позволим нарушать закон, подвергая опасности жизни людей», — сказал чиновник.

Напомним, 17 января мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что изобилие незаконных автозаправок создаёт системную проблему, он заявил предложил провести внеплановые проверки по их выявлению. Днём ранее,16 января, на Красноармейской, 175 в Новосибирске загорелась незаконная заправка. Огонь охватил цистерну с бензином и гараж, в котором она находилась. К моменту локализации пламя распространилось на площади 100 кв. м.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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