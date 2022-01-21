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В Новосибирской области судят экс-сотрудников Минприроды за взятку более 1,6 млн рублей

Фото В Новосибирской области судят экс-сотрудников Минприроды за взятку более 1,6 млн рублей
Фото В Новосибирской области судят экс-сотрудников Минприроды за взятку более 1,6 млн рублей

Фото Густаво Зырянова

Двое бывших сотрудников министерства природных ресурсов Новосибирской области обвиняются в получении взятки в размере свыше 1,6 млн рублей.

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух экс-сотрудников регионального Минприроды. Они обвиняются в даче и получении взятки, сообщили 21 января в пресс-службе Следкома.

Фигурантами дела являются бывший начальник и инженер отдела лесных отношений Минприроды. По данным следствия, они получили от лесопользователей свыше 1,6 млн рублей в качестве взяток. Взамен тогда ещё сотрудники министерства помогали предпринимателям побеждать в аукционах на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений, а также содействовали в предоставлении наиболее удобно расположенных участков.

Ещё один преступный эпизод связан с тем, что бывший инженер отдела лесных отношений передал своему начальнику взятку за непривлечение его к ответственности за нарушение трудовой дисциплины, а также общее покровительство и попустительство по службе.

Сейчас имущество обвиняемых, стоимость которого превысила 7,5 млн рублей, арестовано. Один из фигурантов заключён под стражу, второй помещён под домашний арест.

«Вину в совершении инкриминируемых преступных действий они не признали», – уточнили в Следкоме.

Тем не менее в ведомстве подчёркивают, что уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время поступит для рассмотрения в суд.

Напомним, новосибирских дорожников оштрафовали на 20 млн рублей за взятки экс-начальнику ТУАД Чуманову.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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