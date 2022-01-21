За сутки в России зарегистрировали почти 50 тысяч случаев коронавируса

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в России выявили 49 513 случаев COVID-19, сообщил 21 января оперативный штаб.

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти: за последние сутки в стране зарегистрировали 49 513 случаев заражения, сообщил 21 января федеральный оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с инфекцией. Для сравнения: днём ранее сообщалось о 38 850 новых случаях.

Больше всего заболевших в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, уточняет sova.info. В медучреждения с диагнозом COVID-19 и подозрением на него госпитализированы 9 136 человек — на 0,34 % меньше в сравнении с 20 января.

Под медицинским наблюдением остаются 1 161 288 россиян.

Напомним, по словам экспертов, рост заболеваемости происходит из-за активного распространения «омикрон»-штамма. За последние несколько дней новый вариант коронавируса распространился по ряду регионов Сибири. Ранее в пятницу стало известно, что его обнаружили в Республике Алтай.