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В Республике Алтай обнаружили первые случаи «омикрон»-штамма

Фото В Республике Алтай обнаружили первые случаи «омикрон»-штамма
Фото В Республике Алтай обнаружили первые случаи «омикрон»-штамма

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В соседнем регионе Новосибирска зафиксировали первые случаи «омикрона», среди заражённых двое детей и двое взрослых.

21 января в Республике Алтай зафиксировали первые четыре случая заражения «омикрон»-штаммом COVID-19. Как пишет ТАСС, об этом сообщил секретарь правительства региона Михаил Максимов.

«По предварительным данным, у двух детей и двух взрослых в Горно-Алтайске и Майминском районе обнаружено заражение «омикрон»-штаммом коронавируса», – сообщил секретарь.

На данный момент известно, что среди заболевших – ученик первого класса и студентка. По предварительным данным, заболевшие взрослые недавно посещали Москву и Алтайский край.

Везде, где заражённые контактировали с другими людьми, усилен санитарно-дезинфекционный режим, а также ведётся медицинское наблюдение.

С начала пандемии в Республике Алтай коронавирусом заразились 25 871 человек, прошли вакцинацию – 107 775 пациентов.

Напомним, что «омикрон»-штамм обнаружили в конце 2021 года на юге Африки. Ранее новую мутацию COVID-19 нашли в 260 км от Новосибирска – в Томске. Официальных случаев «омикрона» в столице Сибири нет, однако и вирусолог Сергей Нетёсов, и губернатор Андрей Травников сходятся во мнении, что он уже мог прийти в регион.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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