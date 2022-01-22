Академик РАН предложил лечить омикрон водкой

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов
Доктор медицинских наук Сергей Колесников заявил, что защититься от омкирон-штамма коронавируса можно «спиртовыми ингаляциями».
Академик РАН Сергей Колесников назвал обычную водку эффективным средством профилактики заражения омикроном. Учёный заявил об этом в интервью «Радио 1».
Колесников подчеркнул, что вдыхание паров алкоголя способствует «элиминации вируса из дыхательной системы. По его словам, для профилактики заражения достаточно всего лишь «накапать на маску обычной водкой и подышать».
При этом медик подчеркнул, что не меньшее значение в вопросе профилактики играет традиционное соблюдение санитарно-гигиенических норм: мытье рук и носа, соблюдение социальной дистанции. Кроме того, отметил он, следует реже пользоваться общественным транспортом, ходить в поликлиники и больницы, поскольку «там сейчас основная заражаемость».
Заявление Колесникова уже прокомментировал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он назвал совет лечить омикрон водкой «глупой шуткой».
Напомним, ранее первые случаи заражения омикрон-штаммом были зарегистрированы в Новосибирской области.
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